«Никакой помощи»: мать фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова рассказала о Собчак

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Она так и не отдала ему деньги за выполненную работу.

Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье фигуранта по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Тамерлана Бигаева. Об этом 5-tv.ru рассказала мать журналиста Залина Адеева.

«Собчак никогда не звонила Тамику (Тамерлану — Прим. ред.). Тамик никогда не был с ней на прямом контакте. Он просто работал у нее по договору, все. Собчак никогда с нами не связывалась, никакие условия никогда она не предлагала, ничего, никакой помощи», — сказала женщина.

Мама Бигаева также написала Собчак и попросила у нее денег за две недели, которые отработал ее сын. Телеведущая должна была расплатиться по договору, но вместо этого заявила, что не понимает, о чем идет речь. Адеева считает, что Собчак подставила этих людей.

«Хотя бы она должна была присутствовать, хотя бы она должна была в суде сказать: „Да, это мой канал. Да, это мои ребята. Да, они работают на меня, работали на меня"», — добавила мать Бигаева.

Журналистов арестовали еще полтора года назад. Параллельно проходили обыски и в роскошном доме Собчак, вот только сама руководительница медиапроектов к этому времени сбежала за рубеж.

Собчак вернулась на родину лишь через месяц. Первым делом направилась в «Ростех» — по одной из версий, она приехала договариваться с руководством об урегулировании конфликта.

Суханов получил 7,5 лет колонии строгого режима за вымогательство 11 миллионов рублей у Чемезова. Сроки также получили другие фигуранты дела — Романовский и Бигаев, они проведут в колонии по семь лет каждый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собчак не фигурирует в деле о вымогательстве у Чемезова.