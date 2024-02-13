«Самые беззащитные»: почему Запад тестировал неизвестные препараты на психбольных на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Василий Шурова; 5-tv.ru

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Удивительная по своей циничности практика существовала в Мариуполе до 2016 года.

Пациенты психиатрического отделения больницы № 7 города Мариуполь в период с 2008 по 2016 годы были участниками медицинских испытаний неизвестных препаратов для крупных западных фармкомпаний.

По данным СМИ, замешанными в этой сомнительной истории могут быть фирмы из США, Бельгии и Великобритании. Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров заявил 5-tv.ru, что подобные манипуляции не только выходят за рамки профессиональной этики, но и способны серьезно подорвать здоровье пациентов.

«Ревматологические препараты достаточно агрессивные. Они влияют на иммунитет. Своих-то, европейских жителей, жалко, там компенсации многомиллионные, чего бы и на украинцах (Мариуполь входил в состав Украины до объявления независимости со стороны ДНР — Прим.ред.) не поиспытывать», — объяснил он.

По его мнению, подобные эксперименты должны быть согласованы и строго регламентированы. Однако документальное оформление процедур нередко несет с собой дополнительные издержки.

Именно поэтому манипуляции на Украине проводились неофициально. Это исключает возможное покрытие ущерба и повышает степень опасности.

«Последняя фаза испытаний препаратов, самая ответственная, подразумевает самые неожиданные исходы. На крысах и прочих объектах результаты не воспроизводятся на 100%. То, какой эффект окажет то или иное явление на людей, нередко лотерея. Это очень дорогие исследования, они стоят огромных денег. В том числе, в эту сумму входит компенсация людям, на которых это изучалось. Раньше на Украине для этих целей использовались тюрьмы. Деньги не пахнут, а психиатрические пациенты самые беззащитные — могут подписать любые документы, потому что не отдают отчеты в реальности и последствиях», — поясняет специалист.

Даже во время проведения клинических исследований врачи не всегда могут сказать, какими будут результаты того или иного эксперимента, говорит Шуров. В случае с неоформленными на бумаге манипуляциями степень опасности лишь возрастает, а методы борьбы с последствиями становятся еще менее очевидными.

«Когда идут испытания, мы не можем сказать, лучше будет или хуже. Это всегда лотерея. Плюс мы понимаем, что пациенты психиатрических клиник принимают свои препараты. Если что-то пойдет не так, то, вы понимаете, будет иммунодефицит и человек может умереть, начнется другое аутоиммунное заболевание, может сердце отказать. Кто ж знает?» — делится психиатр.

Именно этим нюансом, подчеркивает Шуров, обусловлена стратегия врачей, подразумевающая засекречивание любых документов, связанных с процедурой. В случае с исследованиями, проведенными на украинцах, речь идет о кощунственном методе, способном лишить «подопытных» остатков здоровья.

«На данном этапе речь идет о двойном слепом методе. В таких случаях идет маркировка по кодам, дабы избежать вмешательства и стороннего давления. Иногда в таких ситуациях врач сам не знает, что дает, чтобы отчеты были более достоверными. Это все очень не по-человечески: проводить эксперименты на людях без очевидного результата», — резюмировал Шуров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад испытывал неизвестные препараты на жителях Мариуполя.