WhatsApp* запустит функцию «Избранное» для быстрых вызовов контактам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Когда пользователи смогут начать пользоваться обновлением?

Разработчики WhatsApp* анонсировали новую функцию для пользователей мессенджера. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Ожидается, что в мессенджер внедрят функцию «Избранное», которая позволит пользователям добавлять туда контакты и быстро находить их для звонка. Таким образом, как отмечают разработчики, в мессенджере получится «расставлять приоритеты при разговорах».

Новая функция находится в разработке. Как обещают представители WhatsApp, она появится уже в следующем обновлении мессенджера.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что мессенджер WhatsApp имеет функцию демонстрации экрана во время видеозвонка — этим пользуются мошенники. Злоумышленник может узнать о банковских приложениях жертвы, аккаунтах в соцсетях, а также увидеть историю заказов.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны