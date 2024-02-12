Машков: первый этап избирательной кампании Путина успешно завершился

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Действующий глава государства будет участвовать в грядущих президентских выборах как самовыдвиженец.

Национальный проект «Здравоохранение» изменил российскую медицину и должен быть продолжен. Об этом заявила сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко.

Сегодня она побывала в Уфе, где посетила Центр детской онкологии и гематологии. Эта новая, высокотехнологичная клиника построена как раз в рамках этого проекта.

Еще один сопредседатель — Владимир Машков — сегодня во Владимире. Он посетил региональный избирательный штаб и пообщался с доверенными лицами и волонтерами, отметив, что их главная задача — выслушать мнения и предложения избирателей.

«И все эти предложения собираются в центральном избирательном штабе, где мы проводим и над ними работу, они систематизируются и дальше все они будут доведены до нашего кандидата. И со всеми предложениями будет продолжаться работа. И я надеюсь, что большинство из них получат свое воплощение», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто поборется за пост президента России в 2024 году.