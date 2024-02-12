В МВД Абхазии прокомментировали проект о сотрудничестве с Росгвардией

МВД Абхазии заявило о готовности сотрудничать с Росгвардией для обмена опытом

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Документ уже вызвал негативную реакцию среди жителей республики.

Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут прокомментировал проект соглашения между МВД и Росгвардией, который вызвал негативную реакцию в обществе. Официальное заявление было распространено пресс-службой Киута.

Отмечается, что у полиции Абхазии достаточно средств и сил для обеспечения общественного порядка, а сам проект нацелен на сотрудничество с Росгвардией для повышения квалификации сотрудников и обмена опытом.

«МВД Абхазии нацелено на развитие сотрудничества с МВД РФ, Федеральной службой войск Национальной гвардии РФ в целях повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Абхазия и обмена опытом», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что Конституция Абхазии не позволяет обеспечение безопасности в стране иностранными ведомствами. Поэтому взаимодействие МВД республики с Росгвардией лишь позволит обменяться опытом в областях контроля оборота оружия, охранной и детективной деятельности, обеспечение силовой поддержки по противодействию преступности.

Киут также подчеркнул, что власти Абхазии и сотрудники силовых ведомств не намерены действовать в ущерб интересов республики и ее жителей.

«Республика Абхазия — суверенное, независимое государство, именно этот статус мы охраняем и защищаем 30 лет, в этом ключе мы нацелены действовать и далее», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пункт базирования Военно-морского флота (ВМФ) России в Абхазии может начать работать в 2024 году. Строительство в Очамчирской бухе пока не ведется, но сейчас объект проектируется.