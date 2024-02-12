Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Котенко; 5-tv.ru

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Незалежная находится на грани гражданской войны.

Тем временем, жители Украины начинают массово бунтовать против произвола военкомов. Мобилизация началась в западных областях страны и уже встретила жесткое сопротивление населения. Как военный призыв в Незалежной перерастает в гражданское противостояние, расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Одесская область — военкомов избивают всем селом. В потасовке участвовали даже старики, жители против мобилизации на Украине.

Западная Украина, село Космач. Люди в бешенстве из-за того, что к ним домой нагрянули сотрудники территориального центра комплектования.

В центре толпы — человек в форме, он приехал вручать повестки. Его тут же обступили все женщины села.

Когда военные поняли, что этот кордон не пройдут, решили организовать встречу с жителями в местном доме культуры. Жители задавали вопросы, на которые в принципе нет ответов.

Например, кто из детей высшего руководства Украины на фронте? От кого они должны защищаться и ради чего?

Уехать пришлось без новобранцев. После этого народного схода один из лидеров нацбата обещал отомстить жителям села.

Но мирные жители и сами готовы перейти к зачисткам. Вот как они атаковали незнакомую женщину, посчитав, что именно она — наводчица военкомов и приехала сдавать их мужей.

На заднем сиденье от страха кричит ребенок — девочка тоже попала под горячую руку. Вот ее фото после потасовки, разъяренная толпа не обращает на нее внимания, пытаясь перевернуть машину.

В другом селе Ивано-Франковской области военкомы попробовали силой затащить мужчину в машину. Похоже, что никто не хочет идти под пули.

Тем более — под командованием «генерала-200», как прозвали нового главкома ВСУ Александра Сырского, автора и исполнителя «мясных штурмов». Именно он был против отвода войск из Артемовска — теперь не хочет уходить из Авдеевки, которую штурмует российская армия.

Украина находится на грани гражданской войны, в которой мирные жители готовый пойти против киевского режима. Но Владимир Зеленский осознанно идет на обострение.

Он подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 13 мая. Ежедневные потери ВСУ уже больше, чем приток новобранцев.

Чтобы хотя бы удержаться на своих позициях, ВСУ нужно набрать и обучить минимум 250 тысяч человек. Для второго контрнаступления в 2025 году, о котором мечтает Зеленский, нужно, как минимум, трехкратное преимущество в численности личного состава: все чаще говорят о планах в 500 тысяч новобрацев.

«Мобилизация активно пришла на запад Украины. Если раньше на Украине активно призывали жителей восточных областей и вот оттуда была основная волна новобранцев для вооруженных сил, то сейчас волна докатилась и до Западной Украины», — объяснил политолог Дмитрий Солонников.

За время проведения СВО Киеву удалось мобилизовать около миллиона человек. Это те, кто не успел или не смог уехать за границу.

Так сделали уже восемь миллионов человек. Сейчас Украина дипломатическими путями пытается вернуть беженцев, чтобы отправить их защищать режим Зеленского.