«На грани Холодной войны»: чем для Москвы обернется приход к власти президента-русофоба в Финляндии

Фото, видео: Reuters / LEHTIKUVA; Личный архив Бориса Кузнецова; 5-tv.ru

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Александр Стубб стал новым президентом Финляндии по итогам выборов. Правда ли, что избрание нового главы страны приведет к усугублению проблем в дипломатических отношениях финнов и россиян?

Выбор президентом Финляндии антироссийски настроенного Александра Стубба — не самый лучший для этой страны. По словам подполковника армии США в отставке Эрла Расмуссена, и без того находящаяся на задворках Европы Финляндия рискует скатиться еще ниже по экономической лестнице в случае, если обострение отношений между ней и РФ все же случится.

Журналисты 5-tv.ru поспешили уточнить у политических экспертов и обозревателей, чем Москве грозит назначение Стубба и правда ли, что взаимопонимание между двумя государствами может стать еще хуже?

Reuters / LEHTIKUVA; 5-tv.ru

«Сближения не будет»

В эксклюзивной беседе с журналистами директор центра международной и региональной политики Борис Кузнецов обрисовал перспективы государства в ближайшем будущем. По его словам, даже в случае обострения ситуации между Финляндией и Россией страна-оппоннент может сохранить свои устойчивые экономические позиции. Для этого финнам достаточно придерживаться прежнего курса.

«Краха я не предвижу. У них достаточно стабильная экономика. С другой стороны, отказ от сотрудничества с Россией наносит стране определенный урон. Они теряют огромный рынок сбыта товаров и услуг. При Стуббе никаких улучшений в отношениях не будет. Новый президент — политик евроатлантической направленности, он будет действовать на сближение с НАТО и США. В этом вопросе наши разногласия только усилятся», — вынес соответствующий вердикт он.

Не предвидится, подчеркивает Кузнецов, и открытие границ Финляндии для въезда россиян. Виной тому успехи РФ в СВО.

«Границы, я думаю, они закрыли надолго. Мы вступаем в период Холодной войны. Нового вектора не будет, сближения и потепления ждать не приходится. Стубб уже заявил, что будет способствовать появлению войскам НАТО на территории Финляндии. Их страна окончательно отказалась от своего нейтрального статуса», — подчеркнул он.

Из сторонника России в русофоба

Частично согласен с позицией коллеги финский журналист Кости Хейсканен. По его словам, Финляндии светят серьезные проблемы, причем аукнутся они стране уже в самое ближайшее время, а виной всему станет новый президент Стубб.

«Он не сделает ничего хорошего для российско-финских отношений, а создаст лишь только худшую обстановку. Под прицелом окажется русскоязычное население Финляндии, которое имеет двойное гражданство. Стубб заявил, что от российского гражланства отказались, иначе они рискуют потерять финские паспорта. Стубб известен своей русофобской риторикой, причем до недавнего момента он был большим другом для России», — акцентировал внимание Хейсканен.

По уверениям Хейсканена, после того, как Стубб сменил политические взгляды, новоиспеченный президент превратился в «марионетку Вашингтона», что должно пагубно сказаться на общем векторе развития страны как единого целого.

«Он будет делать, как и его предшественник, всякие пакости, окончательно разрывать отношения. Хотя, если признаваться, они итак уже провалились. Ничего хорошего мы от этого не ждем. Стубб, по уверениям журналиста, войдет в историю как ярый русофоб, который будет поддерживать Украину до последнего.

«Даже когда Украина будет тонуть, Стубб упрямо будет кричать, что им нужно дать больше помощи. 22 пакет военной помощи Украине уже одобрен, а параллельно с этим Финляндия погружается в глубокую рецессию», — резюмировал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый президент Финляндии отрекся от сотрудничества с РФ.