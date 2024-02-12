В Финляндии разработали проект для борьбы с беженцами на границе

Фото: Reuters / LEHTIKUVA

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Что конкретно предлагается ввести в стране?

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии разработало законопроект, предусматривающий ограничение перемещения беженцев вблизи границы страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Документ предлагает финским пограничникам принимать и обрабатывать заявления о предоставлении убежища на границе в специализированном центре, а не внутри страны. При этом хотят ускорить процесс рассмотрения обращения для людей, получивших отказ и представляющих угрозу безопасности.

Отмечается, что цель проекта — углубление изучения необоснованных заявлений и возвращение получивших отказ. Документ еще и ограничивает перемещение беженцев из одной страны в другую.

Кроме того, в пресс-релизе указывается, что соответствующие меры предлагается принять для урегулирования ситуации с беженцами на границе с Россией.

Все сухопутные границы были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей еще 13 декабря, но положительного решения принято не было и ограничения продлевались. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на нового президента Финляндии Александера Стубба, что у Хельсинки не будет политических отношений с Москвой до окончания СВО на Украине.