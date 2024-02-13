Неправильное окружение: ТОП-7 типов тянущих на дно друзей

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно понимать, какие люди находятся вокруг вас.

Правильное и комфортное окружение почти всегда формирует личность человека, а порой даже участвует в определении качества его жизни. Не стоит забывать, что люди вокруг оказывают огромное влияние на нашу жизнь, планы и эмоциональное состояние.

Внешний позитив может служить источником вдохновения и поддержки в особо тяжелые моменты жизни, а амбиционные друзья будут подталкивать вас вперед и заставлять работать над собой. На определенные типажи людей действительно стоит обратить внимание, считает PR-специалист, маркетолог, предприниматель Дмитрий Скрипниченко, пишет издание dni.ru.

Друзья из прошлого

Для того, чтобы избежать неприятных моментов и разочарований, необходимо понять, какие друзья вас окружают и какое положение в вашей жизни они занимают. Без сомнения, каждый человек имеет близкого друга со школы, из армии или со двора.

Вы встречаетесь раз в некоторое время, ностальгируете, но после вновь расстаетесь на несколько лет. Общение набегами в большинстве случаев, предупреждает Скрипниченко, не сулит ничего хорошего. В такие моменты важно осознать, что общение из прошлого — уже пройденный этап в вашей жизни, вернуть былую связь будет невозможно. Постарайтесь начать наслаждаться новыми встречами, а старые связи оставить в памяти как самые теплые.

Семейные друзья

С некоторыми друзьями вы встречаетесь лишь на семейных мероприятиях. Однако часто веселое и активное общение не заходит дальше праздничного стола, что не может не расстраивать.

По словам специалиста, в таких дружеских отношениях человек нередко чувствует себя очень уязвимо, потому что чувствует, что на самом деле его с ним больше ничего не связывает. Не стоит зацикливаться — это не те люди, на которых вы захотите положиться во время трудностей. Но и не спешите рвать все связи: с такими друзьями можно весело провести время.

Тусовщики

В каждой компании всегда есть человек, который обеспечивает драйв и веселье. С ним определенно будет чем занятья, а он никогда не даст своим друзьям скучать. С такими людьми обычно связаны самые веселые и незабываемые истории в вашей жизни.

Но в то же время эти люди не всегда подходят для эмоциональной поддержки или близкого контакта, так как они порой просто не могут понять ваши переживания, отмечает эксперт.

Знакомые по хобби

Вы посещаете вместе с этим человеком танцы, уроки по живописи или спортивный зал. Общение может быть максимально ненавязчивым и доверительным, но в определенный момент такие дружеские отношения таят определенную опасность.

Стоит одному из вас «покинуть игру», как душевные многочасовые разговоры прекратятся. Все просто — вас связывает лишь маленькая часть жизни.

Помощники

Есть друзья, которые всегда придут на помощь, что бы не случилось. Они преданны и надежны, на них действительно можно положиться, не боясь получить «нож в спину». Такие люди готовы поделиться с близкими своим временем, силами и эмоциональной поддержкой.

Очень важно, чтобы с этими друзьями у вас было еще что-то общее, кроме ваших проблем и переживаний.

Философы

С ними вы способны поделиться самым сокровенным, потаенным и глубоким. Они могут выслушать и понять, как никто другой, дать самые ценные советы. Но задумайтесь, в их ли силах способствовать вашему личностному росту.

Друзья, с которыми вы развиваетесь

Они понимают вас, разделяют ценности и мотивацию. С ними вы по-настоящему идете рука об руку и не боитесь споткнуться, потому что знаете, что ваш друг не даст вам долго простоять на одном месте.

Вы вдохновляете друг друга, подталкиваете к совершенствованию. Такое общение может привести к успеху в вашей жизни. Однако, стоит учитывать: и с такими друзьями бывает непросто. Если вдруг вы остановитесь в развитии, они могут навсегда утратить к вам интерес.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как общаться с токсичными людьми.