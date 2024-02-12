«Атмосфера праздника»: как молодая жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа

Молодая жена Петросяна Брухунова отдыхает в Пекине, пока ее муж в больнице

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Директор театра эстрадных миниатюр даже не находится в России.

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в больницу, но его молодая жена и директор Театра эстрадных миниатюр Татьяна Брухунова пока никак не отреагировала на новость о плохом самочувствие мужа. Сейчас она отдыхает в Китае и записывает веселые видео в своем личном блоге.

Брухунова находится в Ущелье Дракона в Пекине. Там она отдыхает и катается на больших подушках.

«Прибыли мы на огромный каток, который находится внутри Ущелья Дракона и здесь катаются все, кто на чем. Кто на санях, кто на каких-то странных предметах, кто на дельфинчиках, короче, кто во что горазд. Атмосфера настоящего праздника», — сказала Брухунова.

Незадолго до публикации историй с катаниями на подушке на льду она выходила на связь с подписчиками. Она не стала объяснять, что с ее супругом или сочувствовать ему. Ее интересовала другая тема — есть ли у нее звук на публикациях в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru, что Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве.

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