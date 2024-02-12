Новый президент Финляндии о контактах с Россией: «Мы не можем иметь отношений»

Стубб: у Финляндии не будет политических отношений с РФ до окончания СВО

Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

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Положительных прогнозов по этому поводу в Хельсинки не составляют.

Политических отношений у Финляндии и России в настоящее время нет, такое положение дел продолжится до тех пор, пока Москва не завершит спецоперацию на Украине. Об этом заявил избранный финский президент Александер Стубб в ходе брифинга.

«У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время… Мы не можем иметь отношений, пока Россия не прекратит свою войну и агрессию на Украине», — сказал он.

Тем не менее практические отношения у Хельсинки с Москвой все-таки есть. Речь, в том числе, идет о вопросах границы и дипломатии.

Кандидат от Национальной коалиционной партии Александер Стубб победил 11 февраля во втором туре президентских выборов в Финляндии. Он лидировал с 51,6% голосов. Кабмин Финляндии объявит результаты выборов на пленарном заседании 15 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия продлила закрытие границы с Россией на два месяца.

Ввсе сухопутные границы были закрыты 30 ноября 2023 года. Ожидалось, что туристический коридор возобновит пропуск людей еще 13 декабря, но положительного решения принято не было и ограничения продлевались. Единственным транспортным сообщением между Россией и Финляндией по сухопутной границе оставались железнодорожные грузоперевозки через пункт пропуска Вайниккала.