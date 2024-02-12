Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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В Кремле тем временем оценили реакцию Шольца и Сунака на беседу американского журналиста с российским лидером.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск резко отреагировал на сообщения о том, что США пытаются помешать распространению интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети X.

Активист Ян Майлз Чон ранее сообщил, что Белый дом пытается блокировать распространение интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским лидером. Это возмутило Илона Маска.

«Это безумный уровень цензуры!» — отреагировал миллиардер.

Тем временем в Кремле оценили реакцию на интервью канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. По словам Дмитрия Пескова, из этого следует, что они все же ознакомились с беседой, и это — главное. Посмотрев интервью, Шольц и Сунак могли еще раз услышать позицию России по конфликту на Украине.

Долгожданное интервью вышло в свет в ночь на пятницу, 9 февраля. В ходе разговора Карлсон и Путин обсудили немало тем, среди них — спецоперация на Украине, теракт на нитях газопровода «Северный поток», отношения России и НАТО и ряд других вопросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила Шольца на место из-за слов об интервью Путина.