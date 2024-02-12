Папа, мама, где мои деньги? Как увеличить алименты на ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Размер выплат напрямую зависит от заработка супруга. Но что, если он скрывает свои реальные доходы?

Часто бывает такое, что белая зарплата экс-супруга меньше, чем он зарабатывает на самом деле. Из-за этого и размер алиментов совсем скромный. Адвокат Анна Аржанникова рассказала изданию aif.ru, как взыскать больше денег на ребенка, если финансы второго родителя позволяют сделать это.

По словам эксперта, для увеличения выплат нужно обратиться в суд и настаивать на выплате алиментов в твердой денежной сумме. Придется доказать, что бывший супруг зарабатывает больше, чем показывает по документам.

«Если истец это точно знает, но не может получить самостоятельно доказательства, об их истребовании нужно попросить суд. Еще одна ситуация, при которой можно настаивать на твердой денежной сумме — когда алиментов не хватает на содержание ребенка или, например, у него или ребенка возникли серьезные проблемы со здоровьем», — объяснила юрист.

Размер твердой денежной выплаты будет завесить от прожиточного минимума в том или ином регионе. Однако не стоит забывать, заметила Аржанникова, что плательщик также может через суд попытаться снизить сумму алиментов, если его материальное положение действительно ухудшится.

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