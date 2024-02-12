МИД России объявил об ответных санкциях в отношении Великобритании

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В «черный список» внесены 18 граждан недружественной страны.

Россия ответила на санкции Великобритании, внеся в стоп-лист 18 граждан недружественной страны. Об этом заявили в МИД РФ, опубликовав сообщение на официальном сайте.

Российская сторона отметила, что британские чиновники продолжают совершать попытки по дискредитации России. Кроме того, Великобритания продолжает делать все для эскалации конфликта на Украине, подталкивая режим Владимира Зеленского к дальнейшему кровопролитию и ощущая безнаказанность за такие действия.

В связи с этим в МИД России представили список «британских подданных, которым отныне закрыт въезд в Россию».

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны, активно фабрикуются антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также ведется дальнейшее накачивание оружием неонацистского режима в Киеве, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда „деятелей“ военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании», — говорится в сообщении.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия РФ якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины. Тем не менее Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СМИ узнали о содержании 13-го пакета санкций Евросоюза против России.