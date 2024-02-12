«Нежелательные реакции»: опасен ли ботокс для организма

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Важно делать инъекции только в проверенных клиниках.

Инъекция ботокса считается безвредной для здоровья, ведь в медицине его используют уже более 50 лет, однако небольшие проблемы все равно могут возникнуть. Об этом изданию «Страсти» рассказала главный врач косметологической клиники Татьяна Бедаева.

«Нежелательные реакции, например, птоз (опущение) верхнего века, утяжеление зоны лба, усиление мигрени, вероятны в том случае, если неправильно подобрана дозировка или препарат поставлен некорректно, не в ту точку», — объяснила доктор.

Бадаева отметила, что необходимо делать инъекции ботулотоксина только в хороших клиниках у проверенных специалистов. Важно, чтобы у врачей было высшее медицинское образование с законченной ординатурой по дерматологии и косметологии.

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