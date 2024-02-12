Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Маршрут также пролегал над акваторией Норвежского моря.
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Ракетоносцы дальней авиации ВКС России пробыли в воздушной пространстве более пяти часов. И выполняли поставленные задачи при сопровождении самолетом Су-35С.
«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем.