Российские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым морем

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Маршрут также пролегал над акваторией Норвежского моря.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетоносцы дальней авиации ВКС России пробыли в воздушной пространстве более пяти часов. И выполняли поставленные задачи при сопровождении самолетом Су-35С.

«Полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнул командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над Беринговым морем.