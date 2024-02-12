Есть способ: как справиться с тоской по любимым продуктам во время диеты

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Horstmann

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Каким образом можно изменить старые установки?

Каждый человек, мечтающий похудеть, хотя бы раз в своей жизни садился на диету. Так, при соблюдении определенного меню зачастую наступает момент, когда так и тянет к запрещенным продуктам.

Снова хочется съесть нечто вредное и очень вкусное. Морально становится почти невыносимо, не покидает ощущение, что вы лишились чего-то очень важного.

Как держать себя в руках и не срываться при похудении, изданию dni.ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

На помощь может прийти реалотерапия — особенное направление в когнитивной психологии. Обычно этот подход помогает человеку смириться с ограничениями, чтобы неприятные «лимиты» не воспринимались как нечто ужасное и бесповоротное.

Необходимо проанализировать и проговорить убеждения, которые придают такую важность запрещенным продуктам. Например, «Мне запрещено есть продукты, которые мне нравятся» или «Я очень хочу снова есть запрещенные продукты, но мне нельзя этого делать».

Подход предлагает построить новые установки на базе старых. С ними вам станет намного проще в эмоциональном плане: «Я могу и дальше есть вредные для меня продукты, из-за которых я набрала лишний вес. Но я сама решила изменить свое питание, это мой осознанный выбор» или «Я могу испытывать дискомфорт на пути к моим прекрасным целям — это нормальная часть жизни. Без трудностей не бывает побед».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые назвали лучшую диету для быстрого и безопасного похудения.