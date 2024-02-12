Финансовая грамотность: как научиться откладывать деньги

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Самое главное — поставить себе цель, уверяют финансисты. Но есть ли еще какие-то секреты?

В наши дни, когда цены стремительно растут, сбережение денежных средств становится настоящей необходимостью для достижения финансовой стабильности. О том, как грамотно копить, dni.ru рассказала Ольга Кузнецова, эксперт в области автоматизации бизнеса.

Самым важным принципом в откладывании денег является установление конкретных целей ради поддержания мотивации. Создание бюджета, то есть планирование доходов и расходов — уже следующий шаг на пути к накоплению.

Стоит начать записывать, на что именно вы тратите деньги. Так, в дальнейшем будет проще увидеть, от каких покупок лучше отказаться. Выделите необходимые ежемесячные траты, например, платежи по кредитам или плату за аренду жилья. Определите, на каких излишествах возможно сократить бюджет.

Кроме того, попробуйте инвестировать — специальными инструментами могут быть акции, облигации и недвижимость. Однако не забудьте провести тщательный анализ своих расходов перед принятием решения о конкретном инвестиционном продукте.

Также существует несколько особых способов эффективного накопления денег. Во-первых, стоит разделить доходы на категории по приоритетам — еда и жилье, развлечения и накопления. Так будет легче избежать лишних трат. Во-вторых, используйте автоматический перевод части дохода на сберегательный счет для накоплений, чтобы избавиться от искушения потратить сбереженные средства. И рассмотрите возможности найти новые дополнительные финансовые источники, которые будут приносить вам «лишние» деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать тратить деньги на ерунду.