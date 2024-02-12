Бизнес на болезнях: полиция в Москве остановила работу частной клиники

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Менеджеры обманом выманивали деньги у пенсионеров, вгоняя их в долговые ямы.

Миллионы за лечение несуществующих болезней выкладывали пенсионеры в одной из московских клиник. Уже с порога им внушали, что необходимо провести десятки процедур. А если денег на них недостаточно, то надо оформить кредит. Деятельностью

медучреждения заинтересовалась прокуратура. Нечистым на руку врачам грозит уголовное дело.

Куда уходили огромные суммы и можно ли вернуть их обратно, разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк.

Одни в ответ на неудобные вопросы реагировали моментально. Другие — уверено заявляли, что кредиты здесь никто не навязывал. А клиенты не обмануты, а спасены.

Екатерина Лаврищева — одна из сотни пострадавших — ей также помогли облегчить не симптомы, а кошелек. Женщине 86. Но сотрудников медцентра на Таганской не смутил даже почтенный возраст и статус пенсионерки. Она — доктор физико-математических наук, еще недавно преподавала в одном из вузов.

«Когда вышла из института и мне стало плохо, просто вижу поликлинику и открываю двери, чтобы обратиться, вызвать мне скорую — мне было очень плохо. И они меня берут и начинают исследовать», — вспоминает пострадавшая Екатерина Лаврищева.

Ее убедили в необходимости срочного лечения, нашли десятки страшных заболеваний. Пациентка была уверена, что скоро умрет. Каждую неделю с ней заключали новый договор — так утекло больше двух миллионов рублей — все деньги, что остались после смерти мужа и дочери.

«Она помнит только, что отдавала телефон в руки менеджеру данной клиники. Менеджер вошел в приложение банка по карте, закрыл валютный вклад — там сумма была 25 тысяч долларов», — рассказал знакомый Екатерины Лаврищевой Виктор Цепкалов.

Мы записались на прием в медцентр под видом клиентов. Обрабатывать начали прямо на входе. Обходительный куратор не отпускал ни на секунду, провожая до кабинета. Там осмотр быстро превратился в торги.

«Можно поделать капельницы „Здоровые сосуды“. Затем иглотерапию, чтобы вашу нервную систему немножечко успокоить, можно поделать массаж», — говорил врач.

За полтора часа бесплатной консультации специалисты составили целый список диагнозов, выдали назначения. Дальше проводили в соседний кабинет, менеджер с порога заявил — начинать процедуры нужно немедленно. И предложил персональную скидку. А в следующем кабинете уже оформляли кредит на 200 тысяч рублей.

— А сколько у меня переплата будет? Не тысяч 50?

— 50!

— Серьезно?

Спустя несколько минут мы вернулись в клинику, но уже с камерой. Общаться с журналистами вышел генеральный директор Сурен Испирян. Но так разнервничался, что, кажется, потерял дар речи.

— Почему много случаев, и все про вашу клинику?

— Это, может, подстроено. Я не знаю.

— Подстроено кем?

— Ну, не знаю, может, вами.

Идем в финансовый отдел. Но при виде камер…

— Здравствуйте. А куда вы закрываете дверь? Девушки, может быть, с нами все-таки пообщаетесь?

Потерпевшие рассказывают — в документах сотрудники клиники указывали уровень доходов в десяток раз выше, чем их пенсия. Делали все, чтобы кредит одобрили. Зарабатывали и на препаратах, завышая цены.

Пополнила список пострадавших и Галина Афанасова. Она потеряла сотни тысяч. Все было оформлено быстро и в кредит.

«Что ж вы так запустили. У вас почти уже все. Вам нужен гемодиализ. Давление назвала зашкаливающим!» — вспоминает Галина Афанасова.

После обследования в этой клинике пенсионерка обратилась в другую — там диагнозы не подтвердились. Тут и стало понятно, что Галину обманули.

По документам клиника едва сводит концы с концами — работает в убыток, а на сайте — все больше и больше негативных отзывов. Но в этот раз клиенты решили действовать по-другому — вызвали полицию. Тех сотрудников, что не успели сбежать, опросили стражи порядка.

Одной из женщин стало плохо, но врачи почему-то не торопились ее осматривать. В итоге — пенсионерку забрала скорая.

«Пострадавшие попытались расторгнуть заключенные договоры, однако руководством центра им было отказано. Прокуратура указала о необходимости возбуждения уголовного дела по факту мошенничества и установления всех обстоятельств совершенных преступлений», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.

Пожилые люди очень надеются, что договоры удастся расторгнуть, ведь оплачивать такое лечение им не по силам.