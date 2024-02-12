Бизнес на болезнях: полиция в Москве остановила работу частной клиники
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Менеджеры обманом выманивали деньги у пенсионеров, вгоняя их в долговые ямы.
Миллионы за лечение несуществующих болезней выкладывали пенсионеры в одной из московских клиник. Уже с порога им внушали, что необходимо провести десятки процедур. А если денег на них недостаточно, то надо оформить кредит. Деятельностью
медучреждения заинтересовалась прокуратура. Нечистым на руку врачам грозит уголовное дело.
Куда уходили огромные суммы и можно ли вернуть их обратно, разбиралась корреспондент «Известий» Анастасия Авсюк.
Одни в ответ на неудобные вопросы реагировали моментально. Другие — уверено заявляли, что кредиты здесь никто не навязывал. А клиенты не обмануты, а спасены.
Екатерина Лаврищева — одна из сотни пострадавших — ей также помогли облегчить не симптомы, а кошелек. Женщине 86. Но сотрудников медцентра на Таганской не смутил даже почтенный возраст и статус пенсионерки. Она — доктор физико-математических наук, еще недавно преподавала в одном из вузов.
«Когда вышла из института и мне стало плохо, просто вижу поликлинику и открываю двери, чтобы обратиться, вызвать мне скорую — мне было очень плохо. И они меня берут и начинают исследовать», — вспоминает пострадавшая Екатерина Лаврищева.
Ее убедили в необходимости срочного лечения, нашли десятки страшных заболеваний. Пациентка была уверена, что скоро умрет. Каждую неделю с ней заключали новый договор — так утекло больше двух миллионов рублей — все деньги, что остались после смерти мужа и дочери.
«Она помнит только, что отдавала телефон в руки менеджеру данной клиники. Менеджер вошел в приложение банка по карте, закрыл валютный вклад — там сумма была 25 тысяч долларов», — рассказал знакомый Екатерины Лаврищевой Виктор Цепкалов.
Мы записались на прием в медцентр под видом клиентов. Обрабатывать начали прямо на входе. Обходительный куратор не отпускал ни на секунду, провожая до кабинета. Там осмотр быстро превратился в торги.
«Можно поделать капельницы „Здоровые сосуды“. Затем иглотерапию, чтобы вашу нервную систему немножечко успокоить, можно поделать массаж», — говорил врач.
За полтора часа бесплатной консультации специалисты составили целый список диагнозов, выдали назначения. Дальше проводили в соседний кабинет, менеджер с порога заявил — начинать процедуры нужно немедленно. И предложил персональную скидку. А в следующем кабинете уже оформляли кредит на 200 тысяч рублей.
— А сколько у меня переплата будет? Не тысяч 50?
— 50!
— Серьезно?
Спустя несколько минут мы вернулись в клинику, но уже с камерой. Общаться с журналистами вышел генеральный директор Сурен Испирян. Но так разнервничался, что, кажется, потерял дар речи.
— Почему много случаев, и все про вашу клинику?
— Это, может, подстроено. Я не знаю.
— Подстроено кем?
— Ну, не знаю, может, вами.
Идем в финансовый отдел. Но при виде камер…
— Здравствуйте. А куда вы закрываете дверь? Девушки, может быть, с нами все-таки пообщаетесь?
Потерпевшие рассказывают — в документах сотрудники клиники указывали уровень доходов в десяток раз выше, чем их пенсия. Делали все, чтобы кредит одобрили. Зарабатывали и на препаратах, завышая цены.
Пополнила список пострадавших и Галина Афанасова. Она потеряла сотни тысяч. Все было оформлено быстро и в кредит.
«Что ж вы так запустили. У вас почти уже все. Вам нужен гемодиализ. Давление назвала зашкаливающим!» — вспоминает Галина Афанасова.
После обследования в этой клинике пенсионерка обратилась в другую — там диагнозы не подтвердились. Тут и стало понятно, что Галину обманули.
По документам клиника едва сводит концы с концами — работает в убыток, а на сайте — все больше и больше негативных отзывов. Но в этот раз клиенты решили действовать по-другому — вызвали полицию. Тех сотрудников, что не успели сбежать, опросили стражи порядка.
Одной из женщин стало плохо, но врачи почему-то не торопились ее осматривать. В итоге — пенсионерку забрала скорая.
«Пострадавшие попытались расторгнуть заключенные договоры, однако руководством центра им было отказано. Прокуратура указала о необходимости возбуждения уголовного дела по факту мошенничества и установления всех обстоятельств совершенных преступлений», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефедова.
Пожилые люди очень надеются, что договоры удастся расторгнуть, ведь оплачивать такое лечение им не по силам.