ФСБ пресекла в Подмосковье контрабанду драгоценных металлов

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Задержаны и арестованы семь злоумышленников.

В Подмосковье сотрудники ФСБ перекрыли канал контрабанды драгоценных металлов. Семь мигрантов из Литвы, Латвии, Армении, Азербайджана и Украины обогатились на незаконном сбыте и стали миллионерами.

Злоумышленники скупали автомобильные катализаторы, которые содержат платину, палладий и родий, перерабатывали их в порошок и переправляли за границу. А на таможне выдавали содержимое мешков за цемент.

Стражи порядка изъяли из оборота более пяти тонн сырья на 70 миллионов рублей. Подозреваемые задержаны и арестованы. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ провела обыски в Росавиации из-за незаконного вывоза за рубеж 59 бортов. Возбуждено уголовное дело о халатности в отношении нескольких сотрудников Федерального агентства воздушного транспорта.