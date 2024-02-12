СМИ узнали о секретном клубе глав крупнейших банков Европы

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Он был основан в 1950 году с определенной целью. При этом сайта у организации нет, а темы встреч не протоколируются.

Трехдневная встреча 40 самых влиятельных представителей банков Европы прошла в Цюрихе в конце октября 2023 года. Об этом сообщает Financial Times.

Организатором встречи выступил влиятельный, но малоизвестный «Международный институт банковских исследований» (IIEB). В ней приняли участие члены очень секретного клуба для европейских финансистов, в котором осуществляются контакты глав банков с президентами, королями, премьерами и представителями Центробанков.

Отмечается, что клуб IIEB был основан в 1950 году в Париже. Цель его создания — предоставить возможность главам крупнейших европейских банков обсуждать сделки по слиянию и поглощению, а вместе с тем и формированию глобальной политики. Члены клуба встречаются в роскошных отелях и дворцах.

Сайта у IIEB нет, темы встреч не протоколируются. Участникам рекомендуется не раскрывать о том, что обсуждается на таких заседаниях.

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