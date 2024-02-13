Суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Шабутдинову

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Молодой человек активно продавал свои чудо-курсы по заработку в интернете. Сейчас — ожидает приговора.

Суд продлил арест блогеру-инфоцыгану Аязу Шабутдинову. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Под арестом он пробудет до 16 апреля 2024 года.

Молодой человек активно продавал свои чудо-курсы по заработку в интернете. Обещал, что каждый обыватель, действуя по его методикам, сможет разбогатеть за считанные недели. Сейчас Аяз ожидает приговора — после многочисленных жалоб от не случившихся миллионеров.

Рекламируя курсы и устраивая «прогревы», чтобы большее количество людей пришло в «поток», Шабутдинов утверждал, что в списках его клиентов значатся очень влиятельные люди. Таким образом, число желающих обучиться быстрому заработку денег возрастало в разы. Если мошенническая деятельность Аяза подтвердиться, то ему может грозить до нескольких лет тюрьмы и крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что среди людей, называющих себя потерпевшими по делу Шабутдинова, есть и молодые и взрослые люди. Некоторые тратили на его курсы кредитные деньги — от 150 тысяч до 350 тысяч рублей.