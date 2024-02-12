МИД выпустит новые рекомендации по въезду россиян в недружественные страны

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Наши сограждане могут быть подвергнуты дискриминации в этих государствах.

Министерство иностранных дел России обновит рекомендации по въезду россиян в недружественные страны. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов в беседе с ТАСС.

«В настоящее время проводится работа по обновлению рекомендаций для российских граждан, выезжающих в недружественные страны, с учетом высоких рисков наступления соответствующих негативных последствий», — сказал он.

В этих странах есть случаи дискриминации и политизированного отношения к гражданам России. Например, в Латвии наши соотечественники вообще оказались под угрозой департации.

Выдворение россиян из Латвии

В январе Латвия заявляла о намерении выслать почти 800 россиян старше 60 лет. Причина — не выполнение требования поправок к закону об иммиграции. Отмечается, что они также не подали документы на ВНЖ. На прошлой неделе в Латвии начали аннулировать документы россиян.

Выдворение началось. В числе первых оказался 82-летний русский пенсионер, которого в Латвии посчитали угрозой национальной безопасности. Вернувшийся в Россию спустя 50 лет отсутствия мужчина расплакался на таможенном контроле в Псковской области.

Теперь мужчина проживает в Калининградской области. В Риге у него остались жена, дети и внуки. Мужчина рассказал о ситуации в прибалтийской республике для россиян в эксклюзивном видео для 5-tv.ru. В нашем МИД заявили, что его депортация носит провокационный и политический характер и нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии.

Также стало известно, что власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю незрячую россиянку из страны. Женщина не смогла сдать экзамен по латышскому языку — провалила задания по чтению и письму.

Ранее 5-tv.ru писал, что посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД России и выразили протест из-за возросшего числа случаев дискриминации россиян в республике.