Евгений Петросян экстренно госпитализирован в Москве

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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По предварительной информации, знаменитый артист упал во время прогулки.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сообщается, что медики выявили у него вывих плеча. Других подробностей о его самочувствии в настоящее время нет.

По предварительной информации, юморист упал во время прогулки в Москве, и ему вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи приняли решение доставить его в больницу.