Порядка 100 человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по городу Рафах

Фото, видео: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru

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Сообщается также, что число пострадавших перевалило за 250 человек.

Армия обороны Израиля нанесла удар по городу Рафах в южной части Сектора Газа. Точное число жертв неизвестно, но местные СМИ пишут, что погибли около 100 человек и еще свыше 250 оказались ранены.

В результате обстрелов две мечети оказались разрушены, еще несколько домов повреждены. Больницы не справляются с потоком пострадавших. Военные Израиля заявили, что во время рейда удалось освободить двух заложников, которые были в плену у ХАМАС, но никак не прокомментировали, какой ценной это было достигнуто.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа.