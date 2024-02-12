В Сети распространились «народные» видео под песню ST «Дай ему сил»

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Композиция стала своеобразным патриотическим гимном.

После выхода песни «Дай ему сил» известного рэпера ST, Александра Степанова, посетившего зону СВО, в Сети стали особо популярны «народные» видео под новую композицию музыканта.

Выход трека состоялся в ночь на 9 февраля на главных музыкальных площадках страны и быстро поднялся на вершину чартов. Впервые Степанов исполнил композицию на передовой, там он выступил вместе с гитаристом группы «Звери» Германом Осиповым для военнослужащих Росгвардии. Творение ST стало своеобразным патриотическим гимном.

Песню начали использовать для создания роликов с использованием интервью президента РФ Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлосона. Также в видео добавляют фрагменты участия главы РФ в различных мероприятиях, которые сопровождают строчки из песни музыканта: «он для старших — герой, а для молодых — кумир».

Исполнитель признался, что на создание композиции его вдохновило «происходящее вокруг» в зоне СВО, а припев родился после одной из поездок в Донбасс. Душевная музыка Степанова стала настоящем воодушевлением для российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в зоне СВО снимается клип на новую песню ST.