Ученые назвали лучшую диету для быстрого и безопасного похудения

Фото: Depositphotos / Elena Schweitzer

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Стоит отметить, питаться согласно этой системе не только полезно, но и вкусно!

Очередное исследование в области здорового питания доказало пользу средиземноморской диеты — не только для здоровья, но и для похудения. Согласно публикации в журнале Heart, она (только в отредактированном варианте) признана самой эффективной и к тому же безопасной. А еще это просто вкусно, в системе питания много овощей и фруктов, есть также бобовые, цельные зерна и семена, орехи, рыба и оливковое мало. Эксперты Гарвардского университета предлагают сделать средиземноморскую диету «более зеленой», чтобы она помогала легко сбрасывать вес.

Специалисты провели исследование с участием 300 человек с абдоминальным ожирением и высоким уровнем холестерина в крови. Их поделили на три группы. В первой следовали принципам здорового питания и занимались физкультурой. Во второй ели по правилам низкокалорийной средиземноморской диеты, а в третьей — по правилам ее «зеленой» версии. То есть с ограничением по калориям, преимуществом растительных белков и регулярным зеленым чаем в меню.

Через полгода стало ясно, что испытуемые из последней группы — самые стройные. Показатели, полученные после анализов, также порадовали: холестерин и сахар выровнялись, артериальное давление нормализовалось. Ученые пришли к выводу, что «зеленая» средиземноморская диета не только сокращает объемы в талии, но и оздоравливает организм. А еще снижает риск развития заболеваний сердца и диабета.

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