Не менее 50 человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ на Рафах

Фото: Hatem Ali / ТАСС

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Пострадавшие же доставлены в кувейтскую больницу.

Как минимум 50 человек погибли в результате серии ударов ЦАХАЛ по Рафаху в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Помимо этого, повреждения получили две мечети на севере и в центре города, пишут местные СМИ. Пострадавшие же доставлены в кувейтскую больницу.

Израильские военные до этого заявили о проведении «серии ударов» по южной части сектора Газа. Позднее ЦАХАЛ сообщил об освобождении двух заложников в результате операции в Рафахе.

Речь идет о гражданах, попавших в плен ХАМАС 7 октября. Мужчины 60 и 70 лет в хорошем состоянии направлены на обследование в госпиталь.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа.