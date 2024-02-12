Говорит правду? Ангелина Вовк заявила, что не делала пластических операций

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Телеведущей 81 год, и она все еще излучает молодую энергию. Она утверждает, что признает только косметологию.

Советский диктор, теле- и радиоведущая Ангелина Вовк в этом году отметит 82-й день рождения. Она выглядит свежей, сохраняет бодрость духа и энергичность, смотрится здорово для своих лет, и с этим соглашаются эксперты из индустрии красоты.

Звезда утверждает, что обходит «огородами» пластических хирургов и признает только косметологов. Однако некоторые готовы поспорить с этим заявлением.

«Пробовать косметологические новинки я начала, когда появились первые морщинки. Так что в этом деле я тертый калач. Понимаю, что возраст не утаишь, да и глупо это делать, но и выпячивать его тоже не буду. В свои года чувствую себя молодой девочкой», — цитирует Вовк издание KP.RU.

Знаменитость хочет быть примером для своих внучек, кроме того, она преподает ораторское мастерство — нужно выглядеть перед студентами достойно. И, хотя сомнения ее слова об отказе от услуг пластических хирургов вызывают отчасти справедливо, многие селебрити скрывают это.

Врач-косметолог Татьяна Баллирано подтверждает увлечение разного рода процедурами для сохранения молодости и красоты со стороны знаменитостей. Вовк, уверяет специалист, бывала и в ее кабинете.

По словам Баллирано, телеведущая омолаживается с помощью инъекций и аппаратных уходовых процедур. В их число входят лазерная шлифовка, помогающая избавиться от пигментных пятен и мелких морщин, смас-лифтинг, убирающий излишки кожи, а также стимулирующий выработку коллагена и эластина.

Кроме того, Вовк якобы выбирает радиочастотный лифтинг и фотоомоложение для выравнивания тона кожи. Также врач считает, что не обошли «огородом» диктора и уколы филлеров разных составов.

Ранее 5-tv.ru писал, что 76-летняя Татьяна Васильева пустилась во все тяжкие из-за красоты.