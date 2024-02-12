Рекорд посещаемости матчей на крытых хоккейных аренах установили на игре СКА

Фото, видео: Алексей Даничев / ТАСС; 5-tv.ru

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Таким образом, Петербург по этому показателю обошел канадский Монреаль.

Побит мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей. Новый установили фанаты в Санкт-Петербурге, заполонившие «СКА-Арену» во время противостояния «армейцев» и клуба «Сочи».

За матчем в итоге наблюдали 21 481 человек. Таким образом, Петербург по этому показателю обошел канадский Монреаль, которому принадлежал предыдущий рекорд.

На игре НХЛ было на 400 зрителей меньше. Исторический матч хоккеисты СКА выиграли — они разгромили сочинцев со счетом 8:1.

Ранее 5-tv.ru писал, что СКА одержал победу в матче КХЛ, обыграв со счетом 4:3 уфимский «Салават Юлаев». Шайбы со стороны «армейцев с Невы» забросили Василий Глотов, Валентин Зыков, Сергей Толчинский и Михаил Воробьев.

А вот у уфимцев дубль оформил Александр Шаров. Последний гол же забил Динар Хафизуллин.