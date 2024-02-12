Российские биологи освоили методику печати человеческой кожи на 3D-принтере

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Она позволяет с ювелирной точностью способствовать заживлению ран.

Новейшие технологии на службе отечественной медицины. Российские биологи освоили инновационную методику печати человеческой кожи на 3D-принтере.

Она позволяет с ювелирной точностью способствовать заживлению ран, что уже сейчас помогает спасать жизни людей. Корреспондент «Известий» Олег Барышев убедился, что это не единственная инновация в российской науке, способная перевернуть представления о будущем медицины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия готовит новую стратегию научно-технологического развития страны. По важности она приравнена к стратегии национальной безопасности.

Так, «Сколтех» — это тонны научной аппаратуры и десятки лабораторий. В одной создают искусственный интеллект, в другой — микрочипы, в третьей — платы.

Еще недавно вся электроника у нас была экспортной. Теперь, пожалуйста — в казанском Иннополисе собирают отечественные платы.