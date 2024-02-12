Фото, видео: 5-tv.ru

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Центр построен по современным стандартам и оборудован новейшей техникой.

Военные строители возвели в Мариуполе современный медицинский комплекс. Это один из крупнейших объектов здравоохранения в новых регионах.

Его площадь — более 33 тысяч квадратных метров. Строительство проходит в два этапа: первую очередь сдали с опережением графика.

Центр построен по современным стандартам и оборудован новейшей техникой. Работа в нем уже началась, первые пациенты смогли попасть на прием к специалистам.

На втором этапе строительства учреждение получит здание стационара на 400 мест. Все корпуса соединят друг с другом крытыми теплыми переходами.

Также на территории построят локальные очистные сооружения, парковку и вертолетную площадку. В стационаре смогут оказывать экстренную помощь больным, пострадавшим в авариях и катастрофах, а также принимать раненых.