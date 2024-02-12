В атмосфере секретности: как в зоне СВО снимается клип на новую песню ST

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Декорации не строились специально, все это — настоящие блиндажи и окопы.

Десятки тысяч скачиваний всего за пару дней. Новый трек популярного российского рэп-артиста ST буквально за считанные часы стал настоящим хитом среди военнослужащих.

Это произошло после того, как музыкант исполнил свою песню на передовой. Сейчас он снимает клип, главными героями которого стали, конечно, сами бойцы — когда его можно будет увидеть, выяснил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

На несколько дней эти блиндажи превратились в съемочную площадку. Важно максимально точно показать быт и жизнь бойцов на фронте.

Поэтому декорации не строились специально для клипа. Все это — настоящие блиндажи и окопы, в которых бойцы каждый день защищают Родину.

Все сцены снимают в полевых условиях. Свет, камеры, гримеры — все это нашим солдатам в новинку.

В кадре не только военные, но и профессиональные актеры. Сюжет клипа рассказывает об историях простых парней, которые считают своим долгом защиту страны.

В условиях СВО даже съемки клипа превращаются во что-то очень секретное. О месте и времени узнаем в последний момент.

Конспирация необходима из соображений безопасности. Все-таки клип снимается в приграничной зоне — фронт совсем рядом.

Съемочную площадку окутывает дым. Используют не только специальные эффекты, но и тяжелую технику — это «Тигр» и БТР.

Свою новую песню «Дай ему сил» рэпер ST написал в совершенно несвойственной для него манере. Александр посвятил ее нашим защитникам и лично спел для них, приехав на Донбасс.

Песня вышла 9 февраля, но уже разрывает музыкальные платформы. Всего за несколько дней — десятки тысяч скачиваний.

Для бойцов эта душевная музыка уже стала вдохновением. А вот увидеть любимого исполнителя в зоне СВО — для многих приятная неожиданность.

И уже можно сказать, что эта песня подняла волну народного творчества. Со всего фронта теперь ST прилетают «ответки» — музыкальный флешмоб уже от наших защитников.

Увидеть клип на песню «Дай ему сил» можно будет уже скоро. Неслучайно он выйдет в преддверии Дня защитника Отечества, чтобы там в окопах и под обстрелами каждый солдат смог почувствовать, что в него верят и ждут с победой.