Обладатель мирового рекорда в марафоне Киптум погиб в возрасте 24 лет

Фото: www.globallookpress.com / Li Ying

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Легкоатлет и его тренер попали в ДТП в Кении.

Обладатель мирового рекорда в марафоне кенийский легкоатлет Келвин Киптум ушел из жизни в возрасте 24 лет. Об этом сообщил бывший премьер-министр Кении Раила Одинга.

«Мы скорбим об утрате замечательного человека, Келвина Киптума, рекордсмена мира и иконы кенийской легкой атлетики… Наша страна скорбит о глубокой утрате настоящего героя», — написал он в соцсети X.

По данным издания Nation Africa, спортсмен и его тренер Джервейс Хакизимана попали в аварию в Кении. В полиции уточнили, что Киптум не справился с управлением и врезался в дерево.

При этом в результате ДТП девушка-пассажир получила серьезные травмы и была госпитализирована. Киптуму принадлежит мировой рекорд в марафоне — 2 часа 35 секунд, его включили в национальную сборную для участия в Олимпиаде в Париже.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер заслуженный артист России Юрий Ларин. Прощание состоится 12 февраля в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Москве.