Женщина открыла стрельбу в церкви в Техасе

Фото: Elizabeth Conley / ТАСС

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В результате происшествия два человека были доставлены в больницу.

Стрельба произошла в церкви имени пастора Джоэла Остина в американском Хьюстоне. Об этом в соцсети X сообщила городская полиция.

Огонь открыла женщина, она уже ликвидирована, уточнил начальник местного отдела полиции Трой Финнер. По данным издания NBC DFW, госпитализированы двое: 5-летний мальчик и 57-летний мужчина.

Преступница, по данным СМИ, использовала длинную винтовку, держа за руку маленького ребенка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в грузинском городе Рустави в окрестностях Тбилиси произошла стрельба. Мужчина открыл огонь на оживленном рынке, личность преступника уже установлена — это 35-летний местный житель.

Среди четырех жертв — его родной дядя. Стрелявший задержан на месте, ведутся оперативные мероприятия.