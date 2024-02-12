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На старт вышли 28 экипажей со всех уголков страны.

Минус 20 за бортом, лед под колесами и живописные пейзажи. В Ленинградской области завершилась баха «РОССИЯ — Северный Лес 2024».

Гонка проходила в статусе первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам, а ее организатором и генеральным партнером выступил Автодром «Игора Драйв». За золото легендарного ралли-рейда боролись 28 экипажей со всех уголков страны.

Корреспондент «Известий» Максим Бажанов рассказывает, что рев двигателей разрушал тишину на автодроме «Игора Драйв» четыре дня подряд. Первый из них — тренировочный — для настройки гоночных автомобилей перед снежно-ледовыми приключениями.

Спортсменов ждали восемь скоростных участков, три этапа и около 370 боевых километров. Через леса и поля Ленинградской области.

«Это единственная баха в мире, проходящая в северных, холодных, морозных, ледовых условиях, поэтому всем добавляется большое количество азарта. Потому что одно дело классическое ралли ехать зимой, а другое дело — ралли-рейды. Потому что машины тяжелее. Нужно учитывать много технических нюансов, связанных именно с технической составляющей и с управлением машины», — сказал генеральный директор Автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

На старт вышли 28 экипажей со всех уголков страны. Молодые гонщики и заслуженные мастера автоспорта выступали в трех категориях: Т2, Т3 и рейд-спорт.

К сожалению, для многих поклонников бахи в этом году на трассе не было самого опытного и титулованного участника снежного ралли-рейда — Владимира Васильева. Говорит: уступил дорогу молодым.

«Не еду, наверно, по причине, чтобы дать молодым шанс выиграть. А то многие уже говорят следующее: „Васильев едет, что толку ехать? Неинтересно“. Если вы видели прошлый год, то в прошлом году на Т1 я ехал один практически. Все ушли с Т1», — отметил мастер спорта международного класса, обладатель Кубка мира по ралли-рейдам Владимир Васильев.

За золото в «Абсолюте» упорная борьба разгорелась уже в квалификационных заездах. Разница между лидерами первого этапа — всего в одну десятую секунды.

Но коварные ледяные ловушки на трассе заставили подвинуться фаворитов во время субботних стартов. Например, экипаж Анастасии Нифонтовой из команды «ГАЗ Рейд Спорт» на третьем отрезке шел первым, но у багги отлетело колесо.

«К сожалению, на 46-м километре, как мы говорим, елка перебежала дорогу. Был такой поворот с небольшой разгрузкой налево с антиуклоном. И, видимо, скорость была чуть больше, чем надо, и вынесло на внешнюю часть поворота. И правым колесом задели небольшую елочку», — сказала пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Анастасия Нифонтова.

Экипаж Игнатова — прошлогодние победители чемпионата России по ралли-рейдам — всю гонку поддерживали хороший темп, но бороться за первое место в абсолютном зачете не позволили габариты автомобиля. По словам пилота, экипаж не стал рисковать на узкой трассе — ставка была сделана на победу в классе, чего команда и добилась.

«Трасса очень насыщена поворотами, много есть медленных, обратных поворотов, где действительно приходится маневрировать в миллиметрах от бруствера и деревьев, которые там окружают трассу на каждом метре», — отметил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов.

В финале сразу три экипажа шли друг от друга в десяти секундах. Но именно петербургский пилот Борис Гадасин оказался быстрее всех и завоевал золото «Северного леса» — для гонщика это долгожданная награда.

«Эмоции сейчас исключительно положительные. Я последний раз выигрывал в „Абсолюте“ эту гонку где-то лет десять назад. Причем в зачете другом — в Т1. И очень приятно вернуться на верхнюю строчку. Причем на машине Т3 нашего производства — это, в общем, вдвойне приятно», — поделился пилот команды «G-FORCE Motorsport» Борис Гадасин.

Итоговый пьедестал в абсолютном зачете вместе с Гадасиным разделили экипажи братьев Черкесовых. Кроме того, в этом году впервые в истории снежно-ледовой бахи на трассу вышли мотоциклисты.

Так, 12 гонщиков стали участниками кросс-кантри в статусе чемпионата Санкт-Петербурга по мотоциклетному спорту. Эту гонку выиграл Расул Шемиунов.