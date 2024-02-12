Убивает всех? Чем на самом деле опасна смертельная Аляскинская оспа

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tao Liang; ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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И что известно об этом недуге?

Первый человек в мире умер от нового вируса Аляскапокс (AKPV, Аляскинская оспа) на полуострове Кенай в США. Как пишут зарубежные СМИ, возможным переносчиком может быть бездомная кошка, которую кормил одинокий местный житель.

Животное, которое также охотилось на грызунов, то и дело его царапало — и так якобы передало заразу. Эксперты отмечают, что Аляскинская оспа как зоонозное заболевание передается от зверей человеку.

Так что не стоит играть с кошками, которые гуляют сами по себе и питаются более мелкой живностью. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал 5-tv.ru, что причина действительно могла быть в бездомном любимце умершего мужчины, но эксперт не спешит паниковать.

Специалист объяснил, что представляет собой Аляскапокс, а также может ли он попасть в Россию. Ученый в первую очередь обратил внимание на случай с жителем полуострова в США.

Он подчеркнул, что пациент был в преклонном возрасте и имел хронические недуги, часто обращался за помощью к медикам. И даже тот факт, что ему диагностировали — хоть и не сразу — именно Аляскинскую оспу, не подтверждает ее смертельной опасности: вполне вероятно, что причиной смерти стала другая патология.

«Как оно описывается, это заболевание, оно достаточно легкое. Обычно появляется в одном месте оспина или их может быть несколько, и это все проходит бесследно. Вирус этот относится к ортопоксвирусам. Это род, с которым человек давным-давно имеет дело. Туда относится вирус натуральной оспы, вирус осповакцины, вирус коровьей оспы, вирус оспы обезьян, с которым были в последнее время проблемы. В общем, это такой род вирусов, который медицину чрезвычайно интересует», — говорит Альтштейн.

Как отметил специалист, в 1977 году главный и самый опасный представитель рода — вирус натуральной оспы — был окончательно обезврежен благодаря специально разработанной вакцине. Аляскапокс был впервые обнаружен в 2015 году, он отличается от всех известных ранее.

Тех, что легко исключаются с помощью вакцинации. Информации о вирусе не так много, но его уже умеют точно идентифицировать. Несмотря на это, Альтштейн не видит серьезных рисков.

«Большой опасности он, по всей вероятности, не представляет. Потому что это лишь единичные случаи за много лет. Ясно, что он не очень заразен для окружающих людей, потому что эти люди заболели, они были в контакте с другими, но никто не заразился от них. Поэтому я думаю, что большого беспокойства с этим вирусом нет», — добавил вирусолог.

По информации эксперта, исследования, связанные с Аляскинской оспой, продолжаются, спустя время о нем станет известно больше. Но едва ли результаты изысканий потребуют существенных мер противодействия.

Утверждать, что этот вирус не может перекочевать в Россию, нельзя, но и ожидать эпидемии преждевременно. По имеющимся данным, Аляскапокс происходит из семейства локальных американских вариантов ортопоксвирусов, а так как он не очень заразен, добраться ему до нашей страны будет просто сложно.

«В последнее время еще выявили один вирус Ахмета, он тоже входит в эту группу, и вот здесь выявили (Аляскапокс — Прим. ред.) — это все благодаря тому, что сейчас вирусологические техники улучшились, и можно выявить достаточно неожиданно новые вирусы. Никакой угрозы человеку эти вирусы, скорее всего, не представляют», — заключил Альтштейн.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России с начала года в 27 регионах был введен карантин из-за вспышек бешенства.