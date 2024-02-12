Маск заявил об отсутствии сделок с Россией по продаже терминалов Starlink

Фото: www.globallookpress.com / Grzegorz Wajda

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Что известно об этой ситуации?

Компания SpaceX никогда не продавала России терминалы спутниковой связи Starlink, вопреки сообщениям в СМИ. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию», — написал миллиардер в соцсети X.

Ряд СМИ со ссылкой на боевиков ВСУ до этого сообщал, что российские войска якобы получили термины Starlink.

Ранее 5-tv.ru писал, что спутники Starlink, которые Украина использует в военных целях, могут стать законной мишенью для России. Маск, которому принадлежат спутники, заявлял, что Незалежная не должна использовать аппараты в военных целях.

Боевики же, наоборот, применяют их для нанесения ударов по российским танкам. В таком случае, считают эксперты, спутники могут быть законной целью для России.