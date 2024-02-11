Большое горе: умер заслуженный артист России Юрий Ларин

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Где и когда состоятся похороны?

Умер заслуженный артист России Юрий Ларин. Об этом сообщили в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 10 февраля 2024 года профессора кафедры медных духовых и ударных инструментов (с 1993 по 2017), заслуженного артиста России Юрия Яковлевича Ларина», — говорится в сообщении.

Прощание состоится 12 февраля в Храме Святых Апостолов Петра и Павла в Москве. Похороны пройдут 13 февраля на Митинском кладбище.

Ларин родился в подмосковной Коломне. В 1962-м окончил духовое отделение Музыкального училища при Московской консерватории, в 1967 году — Московскую консерваторию.

С 1976-го он преподавал в Музыкальном училище (ныне — колледж) при Московской консерватории. С 1993 года — в Московской консерватории.

Автор учебных программ по курсу игры на тубе для музыкальных училищ и вузов, методических пособий для музыкальных училищ и консерваторий в Южной Корее.

Первый исполнитель концерта для тубы и симфонического оркестра Эшпая, концерта для тубы, фортепиано и симфонического оркестра Струкова, трех пьес для тубы с фортепиано Плога.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер заслуженный артист России Олег Арлахов.