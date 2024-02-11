Европейское гостеприимство: фермеры в Польше высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков

Фото: Reuters / KACPER PEMPEL

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Инцидент произошел на национальной трассе, ведущей к пограничному переходу в Дорохуске.

Протестующие фермеры в Польше остановили на границе три украинских грузовика с зерном и высыпали содержимое на дорогу. Об этом сообщил один из организаторов протестов Рафал Меклер.

Инцидент произошел на национальной трассе, ведущей к пограничному переходу в Дорохуске, пишет журнал Kresy. Местные фермеры протестуют против ввоза зерна с Украины, которое заполоняет местные рынки.

Из-за этого они лишаются своего дохода. Меклер считает, что ЕС не делает ничего, чтобы как-то исправить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что фермерские протесты стремительно захватывают страны Европы. Сейчас парализовано движение в Болгарии — сельхозтехникой перекрыто более 80 трасс.

Болгарские аграрии вышли на протесты после того, как им не удалось достичь консенсуса с властями о поддержке отрасли. А в Бельгии в результате забастовок уже опустели полки в супермаркетах.