«Мы прощаемся»: умер заслуженный артист России Олег Арлахов

Фото: www.globallookpress.com / Angela to Roxel

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Церемония прощания со знаменитостью состоится 13 февраля.

Заслуженный артист России Олег Арлахов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил Нижегородский театра юного зрителя на странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы прощаемся с одним из самых ярких и любимых актеров ТЮЗа», — говорится в сообщении.

Актер, как отмечается, умер еще 9 февраля. Церемония прощания с ним пройдет в театре 13 февраля с 11:00 до 12:00.

Проститься с Арлаховым смогут все желающие. В настоящее время о причинах смерти артиста не сообщалось.

Арлахов родился в 1948 году. Он закончил Нижегородское театральное училище и более 45 лет прослужил в местном ТЮЗе.

Культурное учреждение отметило, что актер исполнил множество прекрасных ролей. Он стал одним из самых любимых и значимых актеров ТЮЗа.

Зрители могли запомнить Арлахова по ролям Ивана в «Коньке-Горбунке», кота Базилио в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке» и «Снежной королеве», Савельича в «Капитанской дочке». Но это далеко не весь список образов, которые воплотил актер.

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