Нелепые оправдания: на Украине началась паника из-за биографии Сырского
СНБО Украины просит не воспринимать главкома ВСУ Сырского как русского человека
Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko
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Генштаб ВСУ пытается выставить все «российской пропагандой».
Генштаб ВСУ назвал «российской пропагандой» появление в СМИ биографических данных нового главкома армии Александра Сырского. Из них следует, что он родился, вырос и получил образование в РСФСР.
«Россияне пытаются навязать новому главкому ВСУ образ „советского и российского“ человека», — говорится в Telegram-канале ведомства.
А в центре противодействия дезинформации СНБО Украины заявили, что таким образом личность Сырского якобы пытаются дискредитировать, чтобы снизить доверие к ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что однокурсник нового главнокомандующего ВСУ Андрей Валиков, как они вместе учились в Московском высшем общевойсковом командном училище.
Из четырех лет обучения они провели примерно год в лагерях и полях. По окончании учебы Валикову запомнился парад на Красной пощади, где выпускники училища, среди которых был и Сырский, прошли маршем мимо мавзолея Владимира Ленина.