Появилась фотография устроившего взрыв в Элисте мужчины

Фото: 5-tv.ru

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Что известно о 28-летнем местном жителе?

Фотография мужчины, который устроил взрыв в Элисте, появилась в распоряжении 5-tv.ru. Это 28-летний Сергей Данилов.

По данным следствия, вечером 10 февраля житель Элисты, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. У него возник конфликт с сотрудником, во время которого мужчина привел в действие неизвестное взрывное устройство.

Сам клиент центра погиб, а работник и его родственник получили тяжелые ранения. Их оперативно госпитализировали.

После этого при обыске в жилище Данилова сдетонировало неустановленное взрывное устройство. В итоге получили ранения трое силовиков — их доставили в больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое пострадавших при взрывах в Элисте находятся в тяжелом состоянии.