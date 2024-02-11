Никаких эмоций: отец Сырского о назначении сына на пост главкома ВСУ

Фото, видео: Reuters / VALENTYN OGIRENKO; Ruptly; 5-tv.ru

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Ответ мужчины, пожалуй, удивит многих.

Совсем недавно Украину потрясла новость о назначении нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он занял место Валерия Залужного.

Отец Сырского Станислав, который проживает в России, высказался в беседе с журналистами по поводу назначения сына. Он рассказал, что не знает, как тому работается на новой должности.

«То же самое, что и вы, больше нечего», — ответил Сырский-старший на вопрос об эмоциях от назначения сына на пост главкома ВСУ.

До повышения Сырский-младший занимал должность командующего сухопутными войсками ВСУ. Теперь на этот пост назначен генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие требования Владимир Зеленский выдвинул к Сырскому. По информации зарубежных журналистов, в качестве основной приоритетной задачи он потребовал «справиться с застоем в рядах ВСУ» и «разработать план боевых действий, который позволил бы избежать тупика на поле боя».