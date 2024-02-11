Величие природы: завораживающие кадры извержения вулкана в Исландии

Фото: Reuters / ICELAND CIVIL PROTECTION

Насколько стихийное бедствие ужасно, настолько оно и прекрасно.

В Исландии на полуострове Рейкьянес уже который месяц бушует вулкан. Лава дошла до города Гриндавик, из-за чего пришлось эвакуировать местных жителей.

Ученые назвали этот случай самым серьезным в этой местности за последние полвека. Насколько стихийное бедствие ужасно, настолько оно и прекрасно, как можно сделать вывод по множеству кадров.

Фото: Reuters / ICELAND CIVIL PROTECTION

Вулкан, кажется, словно кричит о своей боли. Он будто факел посреди непроглядного мрака.

Фото: Reuters / ICELAND CIVIL PROTECTION

Лава расползается по всей территории, как дракон, выплевывая пламя. Струи раскаленного света текут по земле, будто кровь по венам.

Чувствуется неимоверная сила и мощь стихии, с которой невозможно бороться. Она, не спрашивая, отнимет у людей все, что пожелает.

Фото: Reuters / ICELAND CIVIL PROTECTION

Не зря говорят, что на огонь можно смотреть вечно. Так и от кадров бушующего вулкана невозможно оторвать взгляд — красота его безумна.

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