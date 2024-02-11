«Засмотрелась»: стилист Лисовец вызвал переполох в соцсетях «пикантным» фото
Стилист Лисовец выложил в соцсетях фото пресса
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Знаменитость тут же засыпали комплиментами.
Стилист Владислав Лисовец показал в личном блоге, что находится в хорошей форме. Заодно он поздравил подписчиков с китайским Новым годом.
«Мой новогодний завтрак и мои поздравления вам. Хочу пожелать вам не только в Новый год, но и всегда жить в окружении умных людей, современных, здоровых, добрых с красивой душой», — написал стилист.
На фотографии Лисовец позирует в солнцезащитных очках, голубых спортивных штанах и кофте, которую он немного приподнял, показав фигуру. Стилисту удается держать себя в форме несмотря на то, что ему уже 51 год.
«В любом возрасте можно не заплыть животом, если творишь прекрасное», — добавил Лисовец.
Лисовец продемонстрировал фигуру.
Своей фотографией стилист привлек внимание многих поклонниц. Они стали оставлять звезде комплименты в комментариях.
«Засмотрелась на его животик»;
«Красота»;
«Владик, ты космос», — написали поклонницы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лисовец поделился теплыми воспоминаниями о Жанне Фриске.
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