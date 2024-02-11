«Ситуация очень сложная»: секретарь СНБО признал, что у ВСУ проблемы
Секретарь СНБО Украины Данилов признал падение духа в украинской армии
Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE
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Украина хочет еще больше вооружений Запада, но это вряд ли ей поможет.
Украина испытывает большие трудности на линии фронта. Это признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов в беседе с португальским агентством Lusa.
«Ситуация на линии фронта очень сложная», — заявил представитель СНБО.
Данилов рассказал, что мотивация у ВСУ (Вооруженные силы Украины) на предельно низком уровне. Это сказывается и на моральном духе военнослужащих.
Секретарь СНБО заявил, что без увеличения поставок вооружения от западных стран обстановка для Украины станет еще хуже.
А тем временем Россия успешно продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США обрушились на законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.