Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

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Украина хочет еще больше вооружений Запада, но это вряд ли ей поможет.

Украина испытывает большие трудности на линии фронта. Это признал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов в беседе с португальским агентством Lusa.

«Ситуация на линии фронта очень сложная», — заявил представитель СНБО.

Данилов рассказал, что мотивация у ВСУ (Вооруженные силы Украины) на предельно низком уровне. Это сказывается и на моральном духе военнослужащих.

Секретарь СНБО заявил, что без увеличения поставок вооружения от западных стран обстановка для Украины станет еще хуже.

А тем временем Россия успешно продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США обрушились на законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов.