Погодные «сюрпризы»: Москву и Подмосковье накроет ледяным дождем

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Синоптики ввели оранжевый уровень опасности.

Гидрометцентр России экстренно предупредил жителей столицы и Подмосковья о возможном ледяном дожде. Как говорится в сообщении, непогода может начаться в понедельник около четырех часов утра.

В плоть до девяти часов вечера в Москве и области будет ожидаться налипание мокрого снега, сильный гололед в отдельных районах, а также ледяной дождь и туман. Воздух за день прогреется до нуля градусов.

«К сведению, ледяной дождь — это твердые атмосферные осадки, выпадающие при отрицательной температуре воздуха (чаще всего 0…-10°, иногда до -15°) в виде твердых прозрачных шариков льда диаметром 1-3 мм. Образуется при замерзании капель дождя, когда последние падают сквозь нижний слой воздуха с отрицательной температурой», — отмечается в предупреждении.

Из-за неблагоприятных погодных условий Гидрометцентр РФ ввел в столице оранжевый уровень опасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что циклон «Ольга» захватит почти всю Центральную Россию.