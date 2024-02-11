Не просто документы: Песков раскрыл секрет «папки Путина» на интервью

Песков: Путин сам инициировал собрать и принести документы в папке для Карлсона

Фото: kremin.ru

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Президент руководствуется не эмоциями, а первоисточниками, подчеркнул его пресс-секретарь.

Президент России Владимир Путин выступил инициатором по сбору исторических документов для из передаче американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

«Президент принес, и это было подготовлено по поручению президента. Он был инициатором, он был автором этой идеи… Президент опирается на очень глубокое знание истории», — сказал он.

Путин формирует свои суждения, не руководствуясь эмоциями, а на основе первоисточников, он часто и много работает с архивными документами. Было очевидно, что на Украине это интервью будет высоко фигурировать в повестке дня, добавил Песков. Образуется и аудитория в западных странах, включая Соединенные Штаты. Было важно довести до простых американцев довести идеологию Владимира Владимировича.

Двухчасовое интервью Владимира Путина вызвало широкий ажиотаж по всему миру. В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

В ходе интервью Путин для западной аудитории дал подробный исторический экскурс, без которого истоки современного конфликта на Украине понять невозможно. От зарождения русской государственности до развала Советского Союза и майдана 2014 года: все о столь знакомом двуличии киевских наместников — и с доказательствами. Целую папку с документами Путин оставил Карлсону. Он знал, что журналисту будет это интересно, ведь тот является историком по образованию. Сам Карлсон пока не раскрыл содержимое папки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле раскрыли детали организации интервью Путина и Карлсона.