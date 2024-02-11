«Величайший дипломат»: Захарова назвала главные уроки жизни, которые дает Лавров

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Представитель МИД РФ назвала два основных момента, которые определяют нашего министра.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров является не только главой ведомства и величайшим дипломатом, но и наставником для молодежи, которую он заряжает профессионализмом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью 5-tv.ru в преддверии Дня дипломатического работника.

«Вы знаете он преподносит нам всем уроки потому что он работает не только как величайший дипломат, не только как руководитель внешнеполитического ведомства, но еще и как наставник для молодежи. <…> [Лавров дает] заряд профессионализма и внимания к сотруднику даже к тому который приходит буквально в первые дни на работу», — сказала дипломат.

Захарова объяснила, что раньше молодой дипломат мог увидеть министра иностранных дел только при достижении определенного уровня в карьере. Встреча такая еще могла бы состоятся при работе переводчиком редкого языка. Сегодня у молодого сотрудника общение с главой МИД начинается с момента прихода на работу в ведомство. Все выпускники вузов при оформлении приглашаются на встречу, на которой Лавров не просто протокольно поздравляет работника, а проводит с ним живую беседу. И этот урок Захарова назвала одним из важнейшим, на который необходимо ориентироваться.

«Второй момент — это национальные интересы и, безусловно, знание собственной истории. <…> Лавров говорит, что без знаний собственной истории в дипломатии делать нечего», — подчеркнула Захарова.

Как обратила внимание Мария Владимировна, в основе национальных интересов находятся опыт и история собственного народа. Это и является второй базовой вещью, которая является визитной карточкой Сергея Лаврова.

Захарова вместе с тем обратила внимание на высочайший и уникальный уровень знания истории президента России Владимира Путина, который тот продемонстрировал на интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Наш лидер на протяжении 20 минут завалил самого историка огромным количеством фактов без бумажки и телесуфлера.

Ранее 5-tv.ru писал со ссылкой на Сергея Лаврова, что Россия столкнулась с серьезнейшими угрозами безопасности. Москва твердо убеждена в правильности выбранного внешнеполитического курса.